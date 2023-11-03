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Коммерсантъ FM
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Экс-волонтер штаба Навального приговорен к восьми годам колонии за комментарии

Второй западный окружной военный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима фотографа Александра Струкова, сотрудничавшего с московским штабом оппозиционера Алексея Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) во время избирательной программы 2018 года. Об этом сообщил правозащитный проект «Первый отдел».

Фото: соцсети Александра Струкова

Фото: соцсети Александра Струкова

30-летний Александр Струков признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности в интернете (ч. 2. ст. 205.2), возбуждении ненависти или вражды (пункт «а» ч. 2 ст. 282), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Помимо срока в колонии суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб., а также запретил администрировать сайты в течение двух лет.

Александр Струков находится в СИЗО с января 2022 года. Поводом для возбуждения уголовного дела, уточняет «Первый отдел», стали комментарии фотографа под постами в Telegram-канале Znak.com. В материалах дела приводятся 22 комментария, среди них: «Слава Украине», «Долой власть чекистов».

Согласно выводам первой психолого-лингвистической экспертизы, высказывания в том числе призывают к «уничтожению сотрудников МВД, ФСБ, членов партии ''Единая Россия''» и президента России Владимира Путина. Адвокаты позднее доказали, что Данил Михеев, проводивший экспертизу, не обладал необходимой компетенцией. Повторную экспертизу проводили эксперты из Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ. Они пришли к похожим выводам, но количество комментариев, из-за которых вменяли обвинение Струкову, сократилось (их итоговое число не уточняется).

Лусине Баласян

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