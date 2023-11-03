В результате инцидентов с маломерными судами в Татарстане погибли пять человек

В 2023 году в Татарстане в результате ЧП с маломерными судами погибли пять человек. Об этом в ходе пресс-конференции сказал главный государственный инспектор по маломерным судам региона Юрий Венедиктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в этом году произошло шесть происшествий с маломерными судами в Татарстане. Риски таких ЧП возрастают во время межсезонья. Это связано с наступлением непогоды. Кроме того, при падении с маломерного судна возрастает риск гибели от переохлаждения.

"Ъ-Казань"