Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В результате инцидентов с маломерными судами в Татарстане погибли пять человек

В 2023 году в Татарстане в результате ЧП с маломерными судами погибли пять человек. Об этом в ходе пресс-конференции сказал главный государственный инспектор по маломерным судам региона Юрий Венедиктов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в этом году произошло шесть происшествий с маломерными судами в Татарстане. Риски таких ЧП возрастают во время межсезонья. Это связано с наступлением непогоды. Кроме того, при падении с маломерного судна возрастает риск гибели от переохлаждения.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...