В Краснодаре 4 ноября перекроют проезд из-за крестного хода

4 ноября в микрорайоне Кирилла Россинского в Краснодаре в первой половине дня перекроют проезд. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения связаны с проведением крестного хода.

Мероприятие будет проходить с 9 до 12 часов. Участники крестного хода будут собираться у Андреевского храма в 08:40. С 09:00 они пройдут по Адмиралтейскому бульвару, бульвару Ушакова, улицам Адмирала Серебрякова, Адмирала Крузенштерна и снова по Адмиралтейскому бульвару до храма.

В связи с этим в течение трех часов будет запрещен проезд по улицам Адмирала Серебрякова (от ул. Командорской до ул. Адмирала Крузенштерна) и Адмирала Крузенштерна (от ул. Адмирала Серебрякова до бульвара Адмиралтейского). Объехать улицы автомобилисты смогут по прилегающим участкам. Освобождать указанные улицы от машин начнут 3 ноября с 23:00.

Татьяна Ручкина

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