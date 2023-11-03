Двух бывших белгородских ветврачей приговорили к штрафам за взятки и подлог

Белгородский райсуд Белгородской области признал двух бывших сотрудников ветеринарной службы Максима Жданова и Артема Концевенко виновными в нескольких эпизодах получения взяток и служебных подлогах (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ и ч.2 ст. 292 УК РФ). Как рассказали в областной прокуратуре, мужчинам назначены штрафы в 5,5 млн и 5 млн руб. с лишением права занимать должности в органах власти на сроки 14 и 12 лет.

В суде установлено, что ветеринарные врачи получали от представителей юридических лиц взятки за оформление ветеринарных свидетельств в электронной форме и внесение в государственную информационную систему ложных сведений о реализации мясной продукции. Согласно сообщению прокуратуры, речь шла о двух суммах — 165 тыс. руб. и 2,15 млн руб. Кроме того, они искажали сведения о реализации мясной продукции из подконтрольного им мясокомбината в адрес юридических лиц, фактически приобретавших указанный товар у иных производителей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сергей Толмачев

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