«"Краснодар", мягко говоря, притормозил»

Центральным матчем 14-го тура Российской премьер-лиги, который стартует в эти выходные, будет встреча «Локомотив»—«Спартак». Дерби пройдет в воскресенье вечером на «РЖД Арене». Букмекеры не видят в этой игре явного фаворита, хотя небольшое предпочтение отдают хозяевам. Каковы расклады в других матчах тура? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов поговорил с телеведущим, комментатором, экспертом «Лиги Ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Две самые неоднозначные команды с сильными составами, которые, по идее, должны бороться за чемпионство, в турнирной таблице занимают седьмую и восьмую строчки. При этом вокруг «Спартака», как всегда, идут разговоры об отставке тренера. В «Локомотиве» чуть тише, но команда Михаила Галактионова в чемпионате последний раз выигрывала больше месяца назад. Сейчас была победа в Кубке над «Рубином», но Кубок — вообще другой турнир, там другой состав. И то, что «Спартак» в Кубке проиграл «Краснодару», вообще ничего не значит. Мне кажется, нас ждет один из самых непредсказуемых матчей. При этом в «Лиге Ставок» коэффициенты на победу практически равны: 2,5 на «Локомотив», 2,75 на «Спартак» и 3,75 на ничью.

— Я здесь тоже не вижу фаворита. Я просто не знаю, с какой стороны подойти к анализу этой игры, чтобы определить и попытаться предсказать хотя бы ход событий. Действительно, они находятся на седьмом и восьмом местах, у них практически идентичные показатели — по 20 набранных очков, практически одинаковые проблемы с игрой, которые мы наблюдаем в последних матчах. Это и провал «Спартака» в Воронеже, и неспособность «Локомотива» одержать победу на протяжении последних месяцев. И если мы говорим о красивом футболе, то я хочу прямо триллера, пусть даже будет какая-нибудь судейская ошибка, небольшой скандал. Но хочется, чтобы было так: включаешь телевизор или садишься на трибуну, смотришь от начала до конца, и тебя захватило.

— Есть момент, на котором я хочу остановиться. У «Спартака» нет центральных защитников: у Срджана Бабича красная карточка, у Георгия Джикии травма — играть объективно некому на этой позиции на том уровне, на котором нужно играть в дерби. Поэтому вроде как линия качнулась в сторону «Локомотива». Кроме того, я посмотрел статистику, на домашней арене «Локомотив» девять из десяти последних матчей не проигрывает, а «Спартак» из шести выездных четыре проиграл.

— Я согласен, что у «Спартака» есть проблемы в обороне. С другой стороны, есть Алексис Дуарте, Никита Чернов, и полная обойма «Спартака». По большому счету, если более-менее всех считать здоровыми, недисквалифицированными, то «Спартак» — одна из немногих команд, которая может себе позволить два полноценных состава. Поэтому назвать пару защитников — Дуарте и Чернова, например — неосновной тоже язык не поворачивается. Вполне можно себе представить, что Гильермо Абаскаль их готов выпустить в любом матче.

«Спартак» достаточно бодрым и резвым был против «Краснодара», несмотря на поражение. Поэтому хочется настроиться на то, что команды не подведут нас с точки зрения эмоциональной составляющей. Очень хочется увидеть быстрый гол, я бы рассматривал ставки, связанные с этим. Потому что в такой ситуации он и игру вскроет, и поможет нам больше в нее погрузиться, посмотреть на нее с другого ракурса, насладиться ей на протяжении всех 90 минут.

— Мне кажется, Артем Дзюба против своей команды будет рвать и метать. Между прочим в «Лиге Ставок» есть интересный коэффициент, связанный с ним. Можно поставить с коэффициентом 150, что Дзюба забьет, а команды сыграют 3:3. Для сравнения, на то, что обе команды забьют, коэффициент всего 1,6. И есть еще одна встреча, которая точно без внимания не останется, — это матч между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Если «Краснодар» проиграет, он может потерять первое место, которое сейчас занимает в таблице. Потому что «Зенит» отстает всего на два очка, играет с «Балтикой» в Калининграде и в принципе должен побеждать. Еще совсем недавно мы говорили о «Краснодаре» как о возможном чемпионе, а сейчас команда, мягко говоря, притормозила, проигрывает даже те матчи, где считается фаворитом. Яркий пример — поражение от ЦСКА неделю назад. В домашней игре с «Крыльями» «Краснодар», конечно, фаворит. Победу хозяев в «Лиге Ставок» можно взять с коэффициентом 1,78, а успех Самары идет за 4,4. Но так ли все однозначно?

— Матч «Краснодара» против «Крыльев», матч «Зенита» против «Балтики» в ближайшем туре, конечно же, нужно неотрывно связывать с очным матчем «Зенита» и «Краснодара», который случится через неделю, в следующие выходные. Тогда сыграют практически два лидера нашего чемпионата. И я согласен, что «Краснодар» после ничьей в Калининграде, после этой первой большой неудачи против «Балтики» немножко подменили. Он сбавил темп, сбился со своего шага, который мы называли чемпионским. Наверное, действительно сложно «быкам» — к ним привыкли, подстроились. Потому что «Краснодар» играет примерно в одинаковый футбол с тем же стартовым составом, и он уже стал читаем для многих футболистов и тренеров. И все это приводит к тому, что «Краснодар» споткнулся. А вот «Зенит» действительно явный фаворит против «Балтики», он в последнее время поправил свою ситуацию. И мне кажется, что мы получим очень крутой замес из результатов текущего тура, спроецированных на очный матч «Зенита» и «Краснодара», который состоится через неделю.

— Я также посмотрел статистику по встречам «Краснодара» и «Крыльев Советов». Команды провели между собой 25 очных матчей, каждая выиграла по восемь раз, и девять раз они сыграли вничью. Эта статистика не дала абсолютно ничего. И единственное, что кажется вероятным, что обе забьют. В «Лиге Ставок» на это можно поставить с коэффициентом 1,78. Потому что забивает и «Краснодар», и «Крылья Советов», и вообще обе команды любят в атаку играть.

— Соглашусь. Нынешний «Краснодар», конечно, выглядит более сдержанным, но, мне кажется, ему настолько нужна победа в этом матче, настолько нужны три очка, чтобы вернуть себе уверенность команды, занимающей первое место, настолько нужна эта самая победа, что «Краснодару» придется рисковать, раскрываться. А «Крылья» со своим атакующим потенциалом, с игроками, которые забивают очень много в этом чемпионате, как раз этой ситуацией воспользуются.

— «Зенит» играет в Калининграде с «Балтикой». И эксперты прямо поют «Балтике» дифирамбы: и хороша она, и настроена как надо. Разброс коэффициентов, кстати, несмотря на то, что сам «Зенит» приезжает в Калининград, очень похож на матч «Краснодара» с «Крыльями». Победа «Зенита» идет за 1,71 в «Лиге Ставок», а «Балтики» — за 4,7 всего. Могут возникнуть казусы в этом матче в Калининграде?

— Мне кажется, нет. Казус уже случился в этом противостоянии, когда «Балтика» обыграла «Зенит» в Калининграде с минимальным счетом 1:0, когда эти команды играли в матче Кубка России. Вот там «Балтика» сумела забить единственный гол и отстоять свои ворота. В предстоящей игре чемпионата, я думаю, казусов не будет. «Балтика» дома против сильных команд не очень хороша. Она хороша больше в контригре, в ситуации, когда нужно подстраиваться под соперника. А «Зенит» обладает достаточным потенциалом, чтобы любую «Балтику» продавить. Поэтому я ставлю на победу «Зенита».

— Самый большой разброс в коэффициентах в матче ЦСКА—«Пари НН». Коэффициент на победу армейцев 1,51, на победу «Нижнего Новгорода» — 6,6. При этом Нижний-то в порядке. Можно ли здесь рисковать?

— Для любителей риска я бы этот матч предложил к рассмотрению. Как мы знаем, «Нижний Новгород» прекрасно душит соперников на чужом поле, не дает ни развернуться и не так много пропускает. Что касается армейцев, да, победа над «Краснодаром» была. Но мы помним, какой был огромный нестабильный отрезок, порядка 10 матчей всего с одной победой над «Балтикой». Команда все еще находится в зоне турбулентности, и взламывать эту знаменитую оборону «Пари НН» на своем поле армейцам будет сложно. А подловить на контратаке «Пари НН» может всегда.

— Мне остается лишь добавить, что три игры 14-го тура пройдут в понедельник. Это «Оренбург»—«Ростов», «Урал»—«Рубин» и «Сочи»—«Динамо», так что итоги тура будем подводить в начале следующей недели.