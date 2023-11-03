Главного тренера воронежского «Факела» оштрафовали после матча со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) решил оштрафовать главного тренера воронежского «Факела» Сергея Ташуева на 30 тыс. руб. за выход за пределы технической зоны в матче «огнеопасных» с московским «Спартаком». Об этом сообщил РФС.

За аналогичное нарушение старшего тренера «наглецов из Воронежа» Вячеслава Молчанова решили оштрафовать на 20 тыс. руб.

Санкции за такое нарушение применяются согласно статье 90 дисциплинарного регламента РФС, который предусматривает штраф в 10 тыс. руб. за первое нарушение, 20 тыс. руб. — за повторное в другом матче, 30 тыс. руб. — за каждое последующее.

28 октября «Факел» обошел «Спартак» в рамках 13-го тура РПЛ. Матч на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже закончился со счетом 2:0. «Огнеопасные» одержали победу на «спартаковцами» впервые за 23 года.

Подробнее об этой игре — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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