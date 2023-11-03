Пермьстат: кредиторская задолженность предприятий края выросла за месяц на 6%

На 1 сентября 2023 года суммарная задолженность по обязательствам предприятий Пермского края составила 1,9 трлн руб., ее просроченная составляющая — 54,2 млрд руб., или 2,8% от общей суммы задолженности.

К началу сентября 2023 года кредиторская задолженность предприятий края составила 728,5 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 41,5 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем сумма кредиторской задолженности увеличилась на 6,1%, просроченные долги возросли на 3,1%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 131 организации края (14,9%).

В промышленном производстве объем кредиторской задолженности на 1 сентября 2023 года составил 495,3 млрд руб., что выше уровня предыдущего периода на 9,6%. Сумма просроченной задолженности увеличилась на 2,9% и составила 36,8 млрд руб. В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 88,7%, в том числе 80,7% — задолженность организаций обрабатывающих производств.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 сентября 2023 года сложилась в сумме 1,2 трлн руб., сумма просроченных неплатежей составила 12,7 млрд руб., или 1% от общего объема.