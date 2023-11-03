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На Кубани собирают урожай трех сортов фейхоа

В Краснодарском крае собирают урожай фейхоа. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, экзотическую ягоду выращивают в промышленном масштабе только в Сочи.

Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

В субтропическом научном центре РАН создали три сорта: «Сентябрьская», «Дагомысская» и «Дачная». Их период созревания идет друг за другом. За счет этого плоды ягоды появляются на прилавках почти всю осень.

Татьяна Ручкина

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