Депутат Госдумы призывает вскрыть всю коррупционную систему медзакупок

Депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что «если бы у правоохранительных органов был интерес, то выявилась бы целая организованная группа лиц, действовавшая по предварительному сговору» при закупках дорогостоящего медоборудования. Об этом он сказал в прямом эфире Youtube-канала, «КПРФ-Ульяновск», комментируя приговор, вынесенный в четверг известному ульяновскому предпринимателю Сергею Куркову.

Он также заметил, что в регионах России продолжает действовать так называемая «система бронирования» закупок, когда через конкретных предпринимателей-поставщиков заранее резервируется определенное оборудование под нужное ТЗ, и выигрывает тот, кто данными по этому ТЗ владеет. Все это, по словам депутата, ведет к тому, что оборудование закупается иногда в разы дороже, чем его можно было купить за рубежом.

«Система работала безотказно в течение многих лет, но дала сбой. На крючок к соответствующим органам попал министр здравоохранения, который и сдал бизнесмена», — сказал депутат, отметив, что намерен в ближайшее время своим обращением «простимулировать» интерес правоохранительных органов к проблеме.

Андрей Васильев, Ульяновск