Сарапул первым в Удмуртии получил паспорт готовности к отопительному сезону

В Удмуртии первым городом, получившем паспорт готовности к новому отопительному сезону, стал Сарапул. Акт подписал руководитель управления Западно-Уральского Ростехнадзора, рассказал во «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков.

Данный паспорт свидетельствует, что в Сарапуле все ресурсоснабжающие предприятия, обслуживающие компании, учреждения и многоквартирные дома готовы к работе. Однако, как отметил господин Шестаков, документ не гарантирует полного отсутствия аварийных ситуаций, но «подчеркивает командную сплоченность».