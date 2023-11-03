«Главное сокровище меню — сардины»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о блюдах в новом заведении холдинга Alba Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Пафос» Фото: «Пафос»

«Пафос» — новый проект ресторанного холдинга Alba Group — полностью соответствует своему названию. Размещается он в трехэтажном особняке на Тверском бульваре, посвящен греческой кухне и работает в формате «3 в 1».

Первый этаж «Пафоса» заработал раньше всех — это греческая брассери с самыми узнаваемыми в Москве греческими хитами в затейливом, по-московски пафосном исполнении. Гирос подается в капсуле из хрустящего теста, внутри которого прячутся кусочки пряной курицы, зелень, свежие овощи и йогуртовый соус дзадзыки.

Греческая долма — «долматакия» — готовится с начинкой из свежих морепродуктов и подается в рыбном бульоне. Томленую голень ягненка сопровождает печеная тыква.

Главное сокровище меню брассери — сардины, с которыми бренд-шеф Леонид Иванов отлично работает еще с открытия «Юга 22» на Большой Никитской. В «Пафосе» есть сардины слабой соли в масле; с бурратой, томатами и песто; спагетти с сардинами; зеленый салат с сардинами; а также сардины, запеченные в медной сковороде с оливковым маслом и пряными травами или же с томатным соусом — употреблять их рекомендуется с большими количеством свежеиспеченного хлеба и холодного белого вина.

На втором уровне «Пафоса» размещается премиальный ресторан с упором на свежие морепродукты и концертным роялем. А на третьем этаже скоро откроется ночной клуб в стиле «Дягилева», с грандиозными сменными декорациями и масштабными тематическими шоу. Пожалуй, ничего более «пафосного» для Москвы и не придумаешь.