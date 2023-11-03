Директору центра суррогатного материнства дали 19,5 года за торговлю детьми

Никулинский суд Москвы приговорил директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова к 19 с половиной годам колонии строгого режима за торговлю детьми суррогатных матерей. Сторона обвинения просила назначить ему 20 лет строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Мельников перед началом заседания суда

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Владислав Мельников перед началом заседания суда

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Суд также осудил на сроки от четырех до 17 с половиной лет врачей медицинского центра Тараса Ашиткова, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, а также суррогатных матерей Татьяну Блинову и Лилию Валееву. Отбывание срока госпожи Блиновой отложено до момента, когда ее дочери исполнится 14 лет. Подсудимым вменили 17 эпизодов торговли детьми.

По информации следствия, сотрудники медцентра занимались продажей детей с 2014 по 2020 год. Они незаконно использовали «вспомогательные репродуктивные технологии», после чего за вознаграждение передавали детей от суррогатных матерей покупателям, которые находились в других странах.

Владислав Мельников и Лилия Панаиоти на оглашении приговора заявили, что дело сфабриковано. Судебное разбирательство они назвали «беззаконием и абсурдом».

Уголовное дело в отношении представителей Европейского центра суррогатного материнства возбудили в 2020 году после смерти одного из новорожденных. Следователи обнаружили тело ребенка в квартире в Подмосковье. Там же они нашли еще трех детей.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Торговцы младенцами разродились делами».

Петр Бузлаев