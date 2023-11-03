Директору центра суррогатного материнства дали 19,5 года за торговлю детьми
Никулинский суд Москвы приговорил директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова к 19 с половиной годам колонии строгого режима за торговлю детьми суррогатных матерей. Сторона обвинения просила назначить ему 20 лет строгого режима.
Владислав Мельников перед началом заседания суда
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Суд также осудил на сроки от четырех до 17 с половиной лет врачей медицинского центра Тараса Ашиткова, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, а также суррогатных матерей Татьяну Блинову и Лилию Валееву. Отбывание срока госпожи Блиновой отложено до момента, когда ее дочери исполнится 14 лет. Подсудимым вменили 17 эпизодов торговли детьми.
По информации следствия, сотрудники медцентра занимались продажей детей с 2014 по 2020 год. Они незаконно использовали «вспомогательные репродуктивные технологии», после чего за вознаграждение передавали детей от суррогатных матерей покупателям, которые находились в других странах.
Владислав Мельников и Лилия Панаиоти на оглашении приговора заявили, что дело сфабриковано. Судебное разбирательство они назвали «беззаконием и абсурдом».
Уголовное дело в отношении представителей Европейского центра суррогатного материнства возбудили в 2020 году после смерти одного из новорожденных. Следователи обнаружили тело ребенка в квартире в Подмосковье. Там же они нашли еще трех детей.
Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Торговцы младенцами разродились делами».