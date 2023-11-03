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Гендиректора «Башкиравтодора» арестовали до 31 декабря

Советский райсуд Уфы удовлетворил ходатайство следователя, арестовав генерального директора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова до 31 декабря, сообщает «РБК-Уфа».

По остальным фигурантам уголовного дела — бывшего директора ООО «Киви» Ирека Шарипова и его заместителя Ришата Самматова — суд пока не принял решения.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Третий отдел по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР предъявил обвинение Ильдару Юланову, Иреку Шарипову и Ришату Самматову в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при хищении более 91 млн руб. бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Олег Вахитов

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