Гендиректора «Башкиравтодора» обвиняют в мошенничестве на 91 млн рублей

Третий отдел по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР предъявил обвинение гендиректору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову, генеральному директору ООО «Киви» Иреку Шарипову (по данным «СПАРК-Интерфакс», с 26 октября гендиректором является Юныс Фаррахов) и его заместителю Ригату Самматову в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при хищении более 91 млн руб. бюджетных средств, выделенных по нацпроекту. Обвиняемые задержаны на 48 часов в рамках ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдара Юланова обвиняют в особо крупном мошенничестве

Фото: Ксения Федорова Ильдара Юланова обвиняют в особо крупном мошенничестве

Фото: Ксения Федорова

Как сообщили в пресс-службе республиканского СКР, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» «Башкиравтодор» и «Киви» заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов для реконструкции дороги Бирск – Тастуба – Сатка в Караидельском районе. Обвиняемые, вступив в преступный сговор, организовали изготовление подложных товарно-транспортных накладных о якобы оказанных услугах по перевозке, которые были приняты заказчиком без проверки их фактического исполнения, после чего поступила оплата. Полученные 91 млн руб. сообщники похитили. В результате бюджету «Башкиравтодора», контрольный пакет акций которого принадлежит республике, был причинен ущерб на эту сумму.

Преступные факты выявили следователи СКР и оперативники регионального УФСБ.

По месту работы и жительства обвиняемых проведены обыски, изъяты документы, технические устройства, ценные предметы, наличные на общую сумму более 4,5 млн руб., два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 дорогостоящих наручных часов.

Влада Шипилова

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