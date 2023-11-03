Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за невнимания к аварийному дому в Курской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе курского ведомства Андрею Гусеву возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоэтажки в райцентре Солнцево Курской области. Об этом сообщили в ведомстве. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В соцсетях ведомства было опубликовано сообщение о многоквартирном доме (МКД), построенном в Солнцево более 60 лет назад. По словам местных жителей, он разрушается: целостность крыши нарушена, потолочные перекрытия прогнили, стены промерзают, стеклопакеты в деревянных окнах частично отсутствуют. Утверждается, что в 2017 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу, однако меры к его расселению якобы не принимаются.

В жалобе уточняется, что собственники квартир в МКД вынуждены арендовать себе другое жилье за свой счет, а женщина-инвалид, у которой нет такой финансовой возможности, продолжает жить в аварийном доме. Обращения в различные инстанции якобы не принесли результатов.

Ранее господин Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за строительства ЖК в Воронеже рядом с братской могилой.

Алина Морозова

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