Еще одна школьница пострадала от укуса енота в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства травмирования школьницы в контактном зоопарке в Адмиралтейском районе города.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Петербургу, накануне, 2 ноября, одно из животных причинило 13-летней школьнице телесные повреждения. Ребенку оказали медицинская помощь, здоровью девочки в настоящий момент ничего не угрожает.

По данному факту проводится доследственная проверка, уточнили в СК.

Напомним, ранее стало известно, что под суд в Петербурге пойдет владелец контактного зоопарка в Спасском переулке, где также енот в августе этого года укусил 7-летнюю посетительницу.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте