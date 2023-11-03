Владельца контактного зоопарка в Петербурге будут судить за укус ребенка енотом

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего уроженца Ижевска, который является владельцем контактного зоопарка в Спасском переулке. Его обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщили 3 ноября в надзорном ведомстве, в ходе прокурорской проверки было установлено, что владелец контактного зоопарка осуществлял деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, не имея соответствующей лицензии.

ЧП, которое послужило поводом для проверки, произошло 15 августа. Посетительницу контактного зоопарка — 7-летнюю девочку покусал енот. У ребенка зафиксировали укушенную рану.

Как отметили в прокуратуре, «выявленные нарушения повлекли физические и нравственные страдания несовершеннолетнего, создали реальную угрозу жизни и здоровью посетителей зоопарка».

В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Петербурга.

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