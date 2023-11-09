Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Любительница теплого и соленого

В природе Arthrospira platensis обильно развивается в соленых мелководных щелочных озерах Африки и Америки, проявляя наибольшую толерантность среди всех групп фитопланктонных организмов (зеленых микроводорослей, диатомовых и др.) в отношении высоких рН (~11,0) и солености. В озерах с содержанием солей свыше 30 г на литр спирулина развивается практически как монокультура (жизнедеятельность других видов в таких условиях угнетается). Спирулину обнаруживали даже в водах с содержанием солей 85–270 г/л, но оптимальный рост наблюдался при 20–70 г/л.

Будучи термофильным организмом (оптимум — 35–37°С), спирулина тем не менее может существовать в широком диапазоне дневных температур (незначительный рост отмечен даже при 18 градусах) и толерантна к низким ночным температурам — до 5 градусов.

Особенности химического состава (широкий спектр биологически активных веществ) наряду со способностью к быстрому росту на средах с высокими концентрациями гидрокарбонатов (что препятствует контаминации другими видами) делают спирулину перспективным биотехнологическим объектом.

(По материалам статьи «Характеристика цианобактерии Arthrospira platensis», Брянцева Ю.В., Дробецкая И.В., Харчук И.А.)

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...