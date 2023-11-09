Любительница теплого и соленого

В природе Arthrospira platensis обильно развивается в соленых мелководных щелочных озерах Африки и Америки, проявляя наибольшую толерантность среди всех групп фитопланктонных организмов (зеленых микроводорослей, диатомовых и др.) в отношении высоких рН (~11,0) и солености. В озерах с содержанием солей свыше 30 г на литр спирулина развивается практически как монокультура (жизнедеятельность других видов в таких условиях угнетается). Спирулину обнаруживали даже в водах с содержанием солей 85–270 г/л, но оптимальный рост наблюдался при 20–70 г/л.

Будучи термофильным организмом (оптимум — 35–37°С), спирулина тем не менее может существовать в широком диапазоне дневных температур (незначительный рост отмечен даже при 18 градусах) и толерантна к низким ночным температурам — до 5 градусов.

Особенности химического состава (широкий спектр биологически активных веществ) наряду со способностью к быстрому росту на средах с высокими концентрациями гидрокарбонатов (что препятствует контаминации другими видами) делают спирулину перспективным биотехнологическим объектом.

(По материалам статьи «Характеристика цианобактерии Arthrospira platensis», Брянцева Ю.В., Дробецкая И.В., Харчук И.А.)