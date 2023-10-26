Михаил Мишустин пригласил министров стран ШОС в Петербург на культурный форум

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин пригласил министров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества принять участие в Форуме объединенных культур (Петербургский международный культурный форум).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во время заседания Совета премьер-министров государств-членов ШОС в расширенном составе Мишустин указал, что форум пройдет в ноябре, и на нем будут государства, которые состоят в ШОС, БРИКС, СНГ и Евразийском экономическом союзе. Глава российского правительства добавил, что на ПМКФ планируют обсудить дальнейшие направления в области укрепления культурных и гуманитарных связей.

После Мишустин пригласил министров на мероприятие и выразил уверенность в том, что участникам будет интересно увидеть уникальную архитектуру и культуру Петербурга. Напомним, что форум пройдет с 16 по 18 ноября.

Ранее сообщалось, что, по словам вице-премьера РФ и члена оргкомитета ПМКФ Татьяны Голиковой, Форум объединенных культур могут посетить страны-представители БРИКС, ШОС и СНГ.

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