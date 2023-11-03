Экс-депутат Татарстана получил условный срок за хранение наркотиков

Московский райсуд Казани приговорил экс-депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова к одному году лишения свободы условно, сообщил «Ъ-Казань» из зала суда.

Также в пользу государства изъят ранее конфискованный у экс-парламентария IPhone 11 Pro.

Дело Рустема Хасанова рассматривалось в особом порядке. Подсудимый полностью признал свою вину.

Напомним в сентябре сотрудники полиции остановили господина Хасанова на улице Беломорской в Авиастроительном районе Казани. При себе у него был «полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства», который он «выбросил на дорогу».

Против депутата возбудили дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

По словам адвоката, Рустем Хасанов пришел к следователям с повинной. После совершения преступления перечислил деньги в благотворительный фонд. Также защитник сообщил, что у бывшего депутата много различных грамот. На иждивении господина Хасанова находится четверо малолетних детей.

Добавим, что адвокат Руслан Игнатьев просил прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа либо освободить от ответственности в связи с деятельным раскаянием подсудимого.

Гособвинение просило для экс-депутата лишение свободы на год и три месяца условно.

Подробнее о деле Рустема Хасанова — в материале «Ъ-Казань» «Депутату Татарстана предъявили хранение наркотиков».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"