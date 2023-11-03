На какие факторы помимо зарплаты обращают внимание россияне при поиске работы

Как показал опрос сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор», 89% респондентов обращают внимание на льготы и другие преимущества, которые предлагает работодатель соискателям при трудоустройстве. При этом для каждого третьего (36%) предложенные бенефиты могут повлиять на окончательный выбор работы. Среди наиболее значимых льгот, по мнению большинства, лидируют наличие ДМС и компенсация затрат на проезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Эксперты отмечают, что специалисты разных отраслей отдают приоритет разным льготам. Так, соискатели из сферы IT и телекома чаще всего обращают внимание на ДМС, компенсацию затрат на обучение и связь. Медики и специалисты из сферы общественного питания чаще ставят на первое место транспортные расходы.