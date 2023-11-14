Контейнерам плетут сеть

Терминальная сеть на железных дорогах растет — в первую очередь за счет частных инвестиций, которые запланированы в объеме не менее 140 млрд руб. Развитие контейнерных перевозок в полувагонах, которые за последний год заняли существенное место в общей структуре контейнеропотока, выявило нехватку терминалов в Западной Сибири, где из полувагонов контейнеры могли бы перегружаться на платформы, не прибывая в Москву, где для них нет груза. Крупные операторы уже заявили массу подобных проектов, параллельно расширяя свои мощности и в Московском транспортном узле, куда в основном и движутся контейнерные грузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Грузы переселяются в ящики

Контейнерные перевозки железной дорогой за десять месяцев выросли на 17,8% (груженые контейнеры), до 4,5 млн TEU, и продолжают расти, что требует развития терминально-складских мощностей. По итогам 2022 года мощность транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в РФ составляла 3,6 млн TEU. Ожидается, что на конец 2023-го она увеличится на 70%, до 6,2 млн TEU. Еще в 2018-м стартовал поначалу федеральный, а ныне ведомственный проект формирования сети ТЛЦ, который предусматривает около 140 млрд руб. исключительно частных инвестиций. В программу включено 30 ТЛЦ, из них 19 должны быть модернизированы с увеличением пропускной способности.

«Последние годы характеризуются расширением подходов по привлечению инвестиций в транспортно-логистический блок,— отмечает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.— Помимо государства и ОАО РЖД, появляются конкретные операторы со своими деньгами, которые не только строят терминалы, но и активно помогают развивать инфраструктуру общего пользования». Он отмечает, что, помимо инвестиций в ТЛЦ, в крупных городах инвесторы уже обращают внимание на необходимость строительства более мелких терминалов между ними. «Одним из эффектов является появление новой маршрутной сети, где эти ТЛЦ становятся отправной точкой»,— говорит он.

Неожиданный полувагон

С момента принятия программы развития ТЛЦ профиль спроса на мощности несколько изменился — в первую очередь в связи с разрешением в 2021 году, а потом резким ростом объемов перевозки контейнеров в полувагонах. По итогам десяти месяцев, рассказывают в ОАО РЖД, среднесуточный вывоз контейнеров с терминалов Дальнего Востока вырос к уровню 2022 года на 34%, до 3197 TEU в сутки, в том числе в полувагонах — до 586 TEU в сутки, что на 20% выше уровня декабря прошлого года. Всего на Дальнем Востоке осуществляют погрузку крупнотоннажных контейнеров в полувагоны 17 основных терминалов, из которых 5 морских и 12 тыловых, говорят в ОАО РЖД. Такие перевозки уже включили в свои производственные цепочки и те дальневосточные терминалы, которые ранее специализировались на отправке контейнеров на платформах или грузили только уголь.

Однако развитие перевозок в полувагонах выявило пробелы в организации терминальной инфраструктуры. Основной объем контейнерного импорта с Дальнего Востока предназначается для центральных регионов России, но точка зарождения основного груза — угля — для полувагонов, следующих на восток,— Западная Сибирь. Следовательно, владельцам полувагонов выгодно выгружать контейнеры на станциях Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), а не ехать в Москву, чтобы возвращаться оттуда в места погрузки порожняком. «Перевозки контейнеров в полувагонах в адрес ЗСЖД наиболее привлекательны для операторов подвижного состава»,— отмечают в ОАО РЖД.

Спрос на перегрузку контейнеров из полувагонов на платформы диктует создание в Западной Сибири терминалов соответствующего профиля. Так, «Трансконтейнер» реализует в регионе проекты по развитию ТЛЦ, по итогам которых совокупная их мощность вырастет через два с половиной года почти втрое, до 936 тыс. TEU. В частности, компания планирует строительство нового ТЛЦ в Юрге Кемеровской области на 150 тыс. TEU, который, по ее планам, будет специализироваться на перегрузе контейнеров из полувагонов на платформы. Как пояснил “Ъ” гендиректор «ФинИнвеста» Александр Кахидзе, компания начала развивать технологию обработки контейнерных поездов с полувагонами на своем ТЛЦ «Уральский», а сегодня «с учетом предложений операторов полувагонов по сокращению перепробега порожнего подвижного состава при его возврате под загрузку» обработка контейнерных поездов в полувагонах сконцентрирована на ТЛЦ «Сибирский». Он станет «ключевым на Транссибе грузовым хабом по обработке контейнерных поездов в полувагонах с перерабатывающей способностью до 15 поездов в сутки». После ввода в эксплуатацию ТЛЦ «Омский» и «Кузбасс», добавляет он, совокупная перерабатывающая способность ТЛЦ группы на ЗСЖД составит 25 контейнерных поездов в полувагонах в сутки.

По оценкам первого вице-президента «Трансконтейнера» Виктора Маркова, сегодня основная часть полувагонов идет в районы Западной Сибири (130 тыс. TEU по году), около 75 тыс. TEU — на Свердловскую и Южно-Уральскую дороги, еще примерно 75 тыс.— на Московский регион. По его мнению, при развитии перегрузочных мощностей в контейнерах в регионах Западной Сибири постепенно корреспонденции на Свердловскую и Московскую дорогу будут сокращаться.

Тренд к появлению прежде всего в Сибири терминалов, ориентированных на перегрузку контейнеров из полувагонов на платформы, связан с массовостью таких перевозок и с тем, что направлять вагоны в Москву и потом обратно перевозить в Кузбасс нерационально, отмечает Павел Иванкин. Более того, появляются маршруты на ТЛЦ, где вагоны сортируются и перегруппировываются поезда на Москву.

В целом, подчеркивают в ОАО РЖД, использование полувагонов для перевозки контейнеров позволяет в разы сократить дальность порожнего пробега: перевозки угля из Кузбасса в порты Дальнего Востока преимущественно осуществляются замкнутыми кольцевыми маршрутами, при которых доля порожнего пробега составляет 50%, а при вывозе контейнеров обратным рейсом она не превышает 10%. «Благодаря перевозке контейнеров в полувагонах в этом году в целом по сети железных дорог доля порожнего пробега полувагонов сократилась на 1,3 п.п. (до 40,5%) относительно показателя прошлого года»,— говорят в ОАО РЖД.

Распутывая Московский узел

Параллельно с развитием центров перегрузки в Западной Сибири и на Дальнем Востоке продолжается развитие контейнерных мощностей в Московском транспортном узле (МТУ). Часть усилий связана с необходимостью закрыть потребности самой столицы, для чего формируется грузовой логистический каркас на базе уже действующих терминалов «Кунцево-2» (ОАО РЖД) и «Ховрино» («ФинИнвест»), а также возводимого ОАО РЖД терминала «Южный порт» (см. интервью на этой странице). ТЛЦ «Ховрино», отмечает Александр Кахидзе, открыт в 2014 году в Москве, также компанией запущен в Подмосковье терминал «Электроугли» (в 2018-м). Объем переработки ТЛЦ «Белый Раст», которым владеет ОАО РЖД вместе с ГК «Порт Ляонин», по итогам 2022 года составил 175 тыс. TEU, запланировано увеличение мощности до 725 тыс. TEU. «Трансконтейнер» начал строительство терминала в Москве на 400 тыс. TEU с возможным увеличением до 600 тыс., в результате чего мощности компании в МТУ к 2026 году увеличатся более чем до 1 млн TEU. Летом 2022-го «Транс Синергия» запустила терминал на станции Люберцы, планируется выход на 300 тыс. TEU. Терминалы развиваются и в непосредственной близости к столичному региону, в том числе ТЛЦ «Ворсино» в Калужской области (владеет Freight Village RU совместно с «Трансконтейнером»), мощность которого достигла 340 тыс. TEU.

Приток контейнеров создал для МТУ ряд проблем, в их числе сезонное накопление контейнеров, которые не возвращаются своевременно в Китай. Но, по словам Павла Иванкина, московские ТЛЦ постепенно занимаются вопросом вывоза избыточных порожних контейнеров из МТУ: короткими пробегами контейнеры перебрасываются в места погрузки на Горьковской, Приволжской, Куйбышевской железных дорогах, откуда уже отправляются на Дальний Восток.

Наталья Скорлыгина