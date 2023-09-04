Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Екатеринбурга Алексея Орлова

Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова почетной грамотой президента. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в документе, мэр Орлов награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также благодарность от президента получил первый заместитель главы города Игорь Сутягин.

Алексей Орлов с июля 2012 года работал зампредседателя правительства Свердловской области, а в сентябре того же года был назначен замглавы совета по инвестициям в регионе. В конце августа 2014 года был назначен первым зампредседателя правительства региона — министра инвестиций и развития. Мэром Екатеринбурга был избран в феврале 2021 года.

Напомним, в сентябре 2022 года Владимир Путин наградил Алексея Орлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Полина Хабарова

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