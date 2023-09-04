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Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Екатеринбурга Алексея Орлова

Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова почетной грамотой президента. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в документе, мэр Орлов награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также благодарность от президента получил первый заместитель главы города Игорь Сутягин.

Алексей Орлов с июля 2012 года работал зампредседателя правительства Свердловской области, а в сентябре того же года был назначен замглавы совета по инвестициям в регионе. В конце августа 2014 года был назначен первым зампредседателя правительства региона — министра инвестиций и развития. Мэром Екатеринбурга был избран в феврале 2021 года.

Напомним, в сентябре 2022 года Владимир Путин наградил Алексея Орлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Полина Хабарова

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