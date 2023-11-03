«Окончательно сразило Экзюпери аргентинское танго»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем покорил город Антуана де Сент-Экзюпери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia

Аргентина сегодня, Буэнос-Айрес — переводится как «прекрасный воздух». Именно по воздуху сюда и занесло отважного летчика и великолепного писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

Поначалу шумный и яркий город ему откровенно не понравился. «Я являюсь пленником этого ненавистного места»,— писал он матери и называл город исчадием ада.

Экзюпери жил в самом центре, на улице Флорида, всего в нескольких минутах от офиса компании Aeroposta Argentina, которую он возглавлял. Писатель лично осваивал воздушные маршруты из Аргентины через опаснейшие Анды в Чили и на самый юг — в Патагонию, что было нисколько не проще.

Говорят, от ненависти до любви один шаг. В перерывах между полетами он стал ходить в театр и кабаре, ему понравилось фотографировать улицы. Кафе и рестораны развернули перед ним целый мир новых деликатесов. И окончательно сразило его аргентинское танго — он влюбился в Буэнос-Айрес.

А в 1930 году познакомился с молодой очаровательной женщиной и здесь влюбился снова, только безоговорочно и сразу. Красавицу звали Консуэло Сунсин Каррильо. Он предложил ей совершить полет над Буэнос-Айресом, и она согласилась.

Самолет, казалось, парил над широкой Рио-де-ла-Плата, когда он попросил, чтобы она поцеловала его. Девушка отказалась, и тогда он убрал руки со штурвала, машина стала терять высоту. Консуэло сдалась. Через полгода они сыграли свадьбу, и наступил самый счастливый период в жизни Антуана.

Известно, что вечером накануне гибели писатель был в офицерском клубе американской военной базы на Корсике, где состоялся настоящий бал. Звучал джаз, все танцевали, кроме Экзюпери. «Мне нравится только аргентинское танго,— объяснил он и грустно добавил, — эта страна — лучшее, что было в моей жизни».

На следующее утро Хорст Рипперт, один из асов люфтваффе, сбил его над Средиземным морем неподалеку от Марселя. Уже в нынешнем веке, будучи глубоким стариком, Рипперт скажет: «Если бы я знал, что за штурвалом Экзюпери, я ни за что бы не стрелял».