В Новороссийске у морвокзала открылся гастрофестиваль черноморской рыбы «Хамса»

В Новороссийске 3 ноября стартовал ежегодный гастрономический фестиваль «Хамса». По информации администрации города, на площади у Морского вокзала с сегодняшнего дня работают ярмарки, рыбные ресторанчики, проводятся мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Матвейчук Фото: Вячеслав Матвейчук

Хамса или европейский анчоус является одной из главных промысловых рыб Черного моря. В голодные годы Великой Отечественной войны эта рыба помогла выживать жителям Новороссийска. Несколько лет назад на набережной города ей был установлен памятник. Фестиваль «Хамса» проводится с 2017 года.

По сообщениям местных жителей, стоимость одного килограмма хамсы в этом году выросла на 50 руб., до 400 руб.

Фестиваль, посвященный хамсе, продлится три дня. В заключительный вечер, 5 ноября, на главной сцене выступят певица Линда и группа «Смысловые галлюцинации».

Официальное открытие фестиваля состоится в 12 часов 4 ноября. В этот день будут работать спортивная и молодежная площадки, а также живой уголок, аттракционы для детей и тематические фотозоны.

Наталья Решетняк

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