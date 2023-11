Beyond Meat сообщила о снижении продаж из-за инфляции

Вчера поздно вечером крупнейший в мире производитель заменителей мяса из растительных ингредиентов американская компания Beyond Meat сообщила о планах сократить 19% сотрудников непроизводственных подразделений (65 человек) из-за падения продаж. Компания отметила, что в США ее продажи упали на 21%. Beyond Meat объясняет это ростом инфляции, вынуждающей потребителей все чаще покупать более дешевое натуральное мясо. По итогам третьего квартала компания ожидает снижения выручки на 8,5%, до $75 млн, и чистого убытка в районе $7–8 млн. Полные результаты деятельности за третий квартал компания представит 8 ноября.

Во втором квартале Beyond Meat также зафиксировала снижение показателей из-за инфляции. Кроме того, теперь продукция Beyond Meat сталкивается с конкуренцией таких гигантов, как Kellogg или Tyson Foods. В прошлом году Beyond Meat объявила о сокращении 200 сотрудников, чтобы снизить издержки.

Евгений Хвостик