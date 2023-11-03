Прокуратура: В Татарстане двоих рабочих засыпало грунтом

Двоих рабочих в Иннополисе засыпало грунтом. По факту ЧП прокуратура Татарстана начала проверку, сообщило ведомство.

Трагедия произошла 2 ноября днем на улице Спортивной. Рабочих засыпало в ходе укладки канализационной трубы. В результате один из пострадавших скончался на месте. Второго спасли.

Вскоре на место ЧП приехал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. Организована проверка соблюдения требований охраны труда. Обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

"Ъ-Казань"