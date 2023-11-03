В Уфе разработают проект планировки территории площадью 56 гектаров

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы выбрало подрядчика для разработки проектов планировки и межевания территории, ограниченной проспектом Октября, улицей Блюхера и местным проездом в Орджоникидзевском районе общей площадью 56 га, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало уфимское МУП «Архитектурно-планировочное бюро». Предприятие предложило выполнить работы за 5,5 млн руб. при начальной цене контракта 9,5 млн руб. (дисконт — 42%).

Согласно аукционной документации, проекты должны быть готовы до 15 декабря. Исполнитель должен максимально сохранить деревья, предусмотреть велодорожки, внутриквартальные проезды и тротуары. В его задачи также входит определение объема сноса строений и работ по комплексному благоустройству, предложения по размещению зарядных станций и стоянок для электромобилей и так далее.

МУП «Архитектурно-планировочное бюро» зарегистрировано в мае 1997 года. Организация специализируется на работе в области архитектуры. По итогам 2022 года прибыль МУПа составила 2,5 млн руб., выручка — 92,6 млн руб.

Венера Хисамова

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