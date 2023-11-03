Maersk сообщил о двукратном падении выручки

Выручка одного из крупнейших операторов морских грузоперевозок, датской компании A. P. Moller-Maersk, снизилась в третьем квартале почти вдвое (на 95%), составив $12,1 млрд. Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) упала почти в шесть раз, составив $1,9 млрд. В условиях снижения всех показателей Maersk объявила о сокращении 9% сотрудников — 10 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Квартальные результаты компании оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, Maersk заявила, что собирается пересмотреть вопрос о продолжении программы обратного выкупа акций на следующий год, то есть, возможно, прекратить ее. «Единственный способ, как это можно понять, состоит в том, что в 2024 году нам предстоит что-то очень плохое и, вероятно, хуже, чем мы ожидали»,— прокомментировал это аналитик Jyske Bank Мортен Хольм Энгард. Акции Maersk упали сегодня, 3 ноября, более чем на 12%.

Выручка и прибыль Maersk сокращается уже несколько кварталов. Это связано с падением спроса на морские грузоперевозки в условиях макроэкономической нестабильности, а также излишними мощностями, оставшимися после резкого спроса во время пандемии. В таких условиях у компании растут издержки при снижении цен на ее услуги. «Наша отрасль столкнулась с новой нормой — сдержанным спросом, возвращением цен на более ранний уровень и инфляционным давлением на наши издержки»,— заявил генеральный директор Maersk Винсент Клерк.

Яна Рождественская