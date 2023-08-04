Квартальная прибыль Maersk упала втрое

Крупнейший в мире морской грузоперевозчик — датская компания Maersk сообщила, что во втором квартале ее прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) составила $2,9 млрд, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее.

Общая выручка достигла $13 млрд, это на 40% меньше, чем годом ранее. Компания заявила, что ей пришлось столкнуться со сложными условиями и изменившийся конъюнктурой рынка. В 2022 году на фоне пандемии и взрывного роста морских грузоперевозок Maersk получила рекордную прибыль.

Еще в начале текущего года датская компания предупреждала, что ее показатели скорее всего снизятся. Сегодня компания отметила, что мировой спрос на морские контейнерные перевозки в этом году будет снижаться, в том числе из-за сложных геополитических отношений и макроэкономической неопределенности.

Впрочем, несмотря на резкое сокращение прибыли во втором квартале, Maersk удалось превзойти прогнозы аналитиков, опрошенных Refinitiv,— они ожидали EBITDA во втором квартале на уровне $2,4 млрд. После публикации отчетности акции Maersk подорожали на 1%.

Евгений Хвостик