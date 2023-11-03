Краевой суд признал законным продление ареста экс-руководителю регионального управления автодорог

Краевой суд признал законным продление ареста экс-руководителю КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края»

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Пермский краевой суд признал законным продление сроков содержания под стражей бывшему руководителю управления автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) Пермского края Андрею Уголькову. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Напомним, по версии ФСБ и СУ СКР по Пермскому краю, экс-руководитель краевого УАДиТ получил взятку в размере 15 млн руб. Денежные средства ему были переданы через посредника от ООО «СПК-Групп», которое занималось установкой светового оборудования на Восточном обходе Перми по контракту с краевыми властями. Показания в отношении Андрея Уголькова дал гендиректор общества Павел Ковыев. 3 июня господин Угольков был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю.

30 августа и 30 ноября Ленинский суд Перми продлевал господину Уголькову сроки содержания под стражей. Согласно последнему постановлению, он будет содержаться в СИЗО до 2 января 2024 года. Это решение и пытался отменить в апелляционном порядке бывший чиновник.