Компания Арутюна Сурмаляна построит 25-этажный жилой комплекс в центре Ростова

Администрация Ростова-на-Дону утвердила проект жилой застройки участка в центре города, согласно которому на ул. Красноармейской будет построен 25-этажный жилой комплекс. Подготовила проект принадлежащая бывшему депутату Законодательного собрания Ростовской области Арутюну Сурмаляну компания «Интер Ойл». Постановление об утверждении проекта опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Согласно документу, на участке в 1 га в границах ул. Красноармейская — пер. Крепостной — ул. Восточная — пер. Журавлева планируется строительство двух зданий: многоквартирного жилого дома с жилой площадью 26,4 тыс. кв. м и комплекса апартаментов на 50 номеров. Также планируется организация автостоянки на 200-650 мест.

По информации «СПАК-Интерфакс», ООО «Интер Ойл» учреждено в Ростове в 1998 году. Специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Возглавляет предприятие генеральный директор Николай Пигунов. Владельцем компании выступает учредитель строительной компании «Галактика» Арутюн Сурмалян, ранее также входивший в число депутатов Законодательного собрания II—VI созывов.

Анастасия Назарова