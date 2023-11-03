Блогера Шабутдинова, на которого ранее подал в суд уралец, задержали в Москве

Блогера Аяза Шабутдинова, у которого насчитывается более 1,9 млн подписчиков, задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По данным «Ъ», блогер был задержан после возвращения из-за границы.

Аяз Шабутдинов проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). В его задержании участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД, ФСБ и СКР. По данным сервиса Kartoteka.ru, Аязу Шабутдинову принадлежит 82,3% компании ООО «Лайк центр», другие доли распределена между 12 бенефициарами. На сайте Аяза Шабутдинова говорится, что «Лайк центр» — это технологическая образовательная компания для предпринимателей, которая существует с 2015 года.

Как ранее сообщал портал Е1, житель Нижнего Тагила подал иск в суд к Аязу Шабутдинову за то, что не получил дивидендов на сумму 7 млн руб. Согласно данным сервиса картотеки суда, 6 октября к блогеру был подан иск от Михаила Пичугина о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества. Судебное заседание назначено на 15 ноября.

Анастасия Таначева

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