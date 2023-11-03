«Россия» начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Пензу

Авиакомпания «Россия» с 3 января начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Пензу. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Полеты будут выполняться по средам на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 мест.

Вылет рейса из Пензы запланирован на 12:20, прилет — в 16:10. Рейс из Екатеринбурга в 17:10, прилет в Пензу — в 17:20 по местному времени.

В пресс-службе отметили, что маршрут Екатеринбург — Пенза является субсидируемым. Стоимость билетов — от 6,1 тыс. руб.

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