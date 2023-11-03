Жителя Башкирии осудили за побои полицейскому

Нефтекамский городской суд приговорил 36-летнего Алишера Норматова к четырем годам колонии строгого режима, признав его виновным в насилии, опасного для здоровья в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Алишер Норматов, как выяснил суд, в сентябре 2022 года нарушал общественный порядок в подъезде своего дома, находясь под воздействием алкоголя. Когда к нему подошел сотрудник полиции и потребовал проехать в отдел для составления протокола, тот порвал погон на его форме, а затем ударил полицейского об стену. Таким образом, потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

В суде Алишер Норматов признал вину и раскаялся.

При вынесении приговора судья, в частности, принял во внимание рецидив преступления со стороны подсудимого.

Венера Хисамова

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