Уфимка обвиняется в убийстве малолетнего сына

Следственный отдел по Калининскому району Уфы предъявил 38-летней уфимке обвинение в убийстве малолетнего сына (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили пресс-службы СКР по Башкирии и республиканского МВД.

По данным «Ъ-Уфа», обвиняемая — Гульнара Халимова. Обвиняемая, по данным Telegram-канала «Честно говоря», воспитывала двух приемных детей.

По версии следствия, 29 октября обвиняемая, раздраженная тем, что ее трехлетний сын не слушался, капризничал и мешал спать, избила его, в результате ребенок вскоре скончался. Первоначально мать утверждала, что ребенок упал с верхнего яруса кровати. Однако следователи и криминалисты совместно с оперативниками установили причастность женщины к преступлению.

Женщина признала вину. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые смывы и предметы, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, органы опеки и попечительства, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи. В ходе расследования дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства в части полноты проверки и своевременности принятия мер реагирования в отношении неблагополучных родителей.

Прокуратура Башкирии проводит свою проверку по факту причинения смерти малолетнему, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка органам опеки и попечительства, а также другим учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственных за своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном положении, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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