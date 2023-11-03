Зарубежные СМИ: Как проходит процесс по делу основателя криптобиржи FTX?

Присяжные признали основателя криптобиржи FTX виновным в мошенничестве. Приговор будет вынесен в марте 2024 года. Сэму Бэнкману-Фриду грозит несколько десятков лет тюрьмы. Сумму ущерба инвесторам оценили в $8 млрд. Материнской компанией FTX была Alameda Research. Сообщается, что Бэнкман-Фрид и другие сотрудники переводили на ее счета деньги клиентов и использовали в личных нуждах. Когда об этом стало известно, инвесторы стали выводить деньги с биржи, и она рухнула. А за крахом FTX последовал глобальный обвал на рынке криптовалют. Бизнесмена признали виновным по всем семи пунктам обвинения, включая мошенничество и сговор. СМИ называют операции биржи одной из крупнейших финансовых махинаций в истории США. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jane Rosenberg, Reuters Фото: Jane Rosenberg, Reuters

Reuters сравнивает Бэнкмана-Фрида с Джорданом Белфортом, знаменитым «Волком с Уолл-Стрит». «Криптоиндустрия может быть новой, люди вроде Бэнкмана-Фрида могут быть новыми, но этот вид мошенничества стар, как мир»,— приводит агентство слова прокурора Дэмиена Уильямса.

Присяжные две недели заслушивали показания свидетелей. Это самые доверенные люди бизнесмена — двое экс-руководителей FTX, а также его бывшая девушка Кэролайн Эллисон, которая занимала пост гендиректора в аффилированной компании Alameda. И хотя все трое признали свою вину, они также заявили, что действовали по прямым указаниям Бэнкмана-Фрида и что именно он стоял за всеми решениями.

В ситуации, когда ни один свидетель не занял его сторону, единственным шансом изменить ход дела было решение защищаться самому. Бэнкман-Фрид согласился на перекрестный допрос, и это рискованный шаг, замечает The Wall Street Journal: обычно адвокаты рекомендуют не давать показаний.

Защита пыталась представить бизнесмена порядочным, но наивным человеком, который действовал из лучших побуждений, но недооценил риски и понял, что его бизнес на грани краха, когда предотвратить это было уже невозможно. Но обвинение отнеслось к этому скептически. Прокурор приводил многочисленные публичные и непубличные заявления Бэнкмана-Фрида, которые противоречили друг другу. Бывший миллиардер отвечал уклончиво и больше сотни раз заявил, что не помнит собственных утверждений.

Прежде чем вынести вердикт, присяжные совещались около пяти часов, рассказывает CNN. Когда судья зачитывал решение, с каждым повторением слова «виновен» отец Бэнкмана-Фрида все ниже и ниже опускал голову. Выходя из зала, бизнесмен в последний момент обернулся на родителей и мрачно улыбнулся. Мать ударила себя в грудь и уткнулась лицом в плечо мужа.

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