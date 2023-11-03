РСПП предложил повысить потолок дохода для самозанятых

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил повысить порог предельного уровня годового дохода для самозанятых из-за накопленной инфляции и роста спроса на услуги таких специалистов. Предложение содержится в замечаниях РСПП к основным направлениям налоговой политики на 2024–2026 годы, которые сейчас обсуждаются в Госдуме.

Предельный уровень годового дохода для самозанятых — 2,4 млн руб. В 2019 году, с момента введения такого режима, средняя зарплата в стране, по данным Росстата, составляла 41–47 тыс. руб., а в 2023-м она выросла до 67–80 тыс. руб. Средний доход граждан за это время вырос на 60–70%, а инфляция составила около 40%. При этом уровень предельного дохода самозанятых никак не изменился, поэтому его нужно повысить, считают в РСПП.

Большинство самозанятых, следует из аналитической записки РАНХиГС, занимаются торговлей и ремонтом (60%), продажей продукции собственного производства (12%) и предоставляют образовательные услуги (10%). Подавляющая часть самозанятых оказывает услуги физлицам. По данным налоговой службы, число таких специалистов превышает 8 млн человек. Их суммарный доход — более 2,5 трлн руб.

Подробнее об инициативе РСПП — в публикации «Ъ» «Самозанятых просят вывести за границы».