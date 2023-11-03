В Ярославской области на поддержку бизнеса направят 600 млн рублей

Из бюджета Ярославской области в 2024 году на поддержку промышленности, инвесторов и малых и средних предприятий региона направят около 600 млн рублей. Проект бюджета рассмотрели на заседании правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По инициативе губернатора Михаила Ерваева впервые предусмотрено предоставление субсидий новым инвесторам в сфере промышленности и агропромышленного комплекса на сумму 225 млн рублей.

«Благодаря выделенным средствам инвесторы смогут получить возмещение до 50% от стоимости затрат, необходимых для открытия новых производств на территории большинства муниципальных районов»,— отметил Михаил Евраев.

Около 110 млн рублей будет направлено в сферу промышленности на предоставление льготных займов предприятиям, а также на реализацию правительством области нацпроекта «Производительность труда». Малый и средний бизнес правительство региона готово поддержать на сумму более 140 млн рублей. Компаниям, которые работают на экспорт, правительство окажет помощь по выходу и продвижению на рынках дружественных стран.

Антон Голицын