Возбуждено дело после смерти постоялицы частного пансионата под Красноярском

Под следствием оказалась стала 31-летняя предпринимательницы из Красноярска, открывшая частный пансионат для пожилых людей «Райский двор» в Березовском районе. Ей вменяется в вину оказание небезопасных услуг, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как указывается в материал ведомства, в июне 2023 года житель Сосновоборска и подозреваемая заключили договор об оказании патронажных услуг с проживанием в пансионате его 69-летней супруги. «В период пребывания женщины в пансионате 16 июня 2023 года ввиду отсутствия там специального персонала, инвентаря и соответствующего оборудования женщина упала и получила перелом бедренной кости, в результате чего была госпитализирована», — рассказала официальный представитель управления СКР Юлия Арбузова. По ее словам, 20 июня после выписки пенсионерка вновь вернулась в пансионат с рекомендациями, требующими постоянного ухода и наблюдения.

Как указывается в деле, 18 июля сын пенсионерки, приехавший навестить мать, обнаружил ее в тяжелом состоянии. Потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась 15 августа в результате эндотоксического шока. В правоохранительных органах отметили, что пансионат закрыт.

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Илья Николаев