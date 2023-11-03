Глава Кубани Кондратьев: в 2023 году будет восстановлено более 160 га леса

В 2023 году в шести муниципалитетах Краснодарского края планируется восстановить более 160 га леса, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев. По его данным, весной саженцы высадили в лесах Апшеронского, Ейского и Отрадненского районов. В настоящий момент молодые деревья высаживают в Кавказском, Гулькевичском и Крымском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Восстановление насаждений — сложный и трудоемкий, но необходимый процесс. Для этого специалисты заготавливают семена, расчищают участки почвы, высаживают новые деревья, а также уничтожают сорняки и вносят удобрения»,— рассказал губернатор.

В числе лесообразующих пород — дуб черешчатый, орех черный, сосна крымская, тополь. В настоящее время специалисты собрали 2 тонны семян, в планах до конца года — 3,8 тонны.

Вениамин Кондратьев отметил, что аналогичная работа ведется во многих регионах по поручению президента России Владимира Путина.

В рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в Краснодарском крае также стартовал осенний этап всероссийской акции «Сохраним лес», в рамках которого в регионе высадили 11 тыс. деревьев и кустарников на площади более 30 га.

Наталья Решетняк

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