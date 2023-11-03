В Новороссийске экс-директора УК будут судить за хищение денег жильцов
Почти 4 млн руб. похитили со счета управляющей компании в Новороссийске. В преступлении обвиняют бывшего директора УК, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.
Фото: pxhere.com
По версии следствия, 48-летняя женщина в 2019 году, работая генеральным директором управляющей компании (название организации не уточняется), в течение четырех месяцев присваивала деньги жильцов обслуживаемых домов, которые они перечисляли для оплаты коммунальных платежей.
«В результате противоправной деятельности злоумышленницы причинен ущерб на общую сумму 3,6 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время уголовное дело по ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье — девять лет лишения свободы.
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