В Новороссийске экс-директора УК будут судить за хищение денег жильцов

Почти 4 млн руб. похитили со счета управляющей компании в Новороссийске. В преступлении обвиняют бывшего директора УК, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По версии следствия, 48-летняя женщина в 2019 году, работая генеральным директором управляющей компании (название организации не уточняется), в течение четырех месяцев присваивала деньги жильцов обслуживаемых домов, которые они перечисляли для оплаты коммунальных платежей.

«В результате противоправной деятельности злоумышленницы причинен ущерб на общую сумму 3,6 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время уголовное дело по ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье — девять лет лишения свободы.

Наталья Решетняк

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