Замглавы администрации Ивангорода подозревают в злоупотреблении полномочиями

Заместителя главы администрации Ивангородского городского поселения подозревают в подписании паспортов готовности к отопительному сезону, тогда как по факту актов проверки не было. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.

По версии следствия, подозреваемый знал о непригодности отопительных систем в городских домах и об отсутствии актов проверки их готовности. Несмотря на это, он подписал паспорта готовности на 2023-2024 год.

В результате с 1 октября по 1 ноября 2023 года в Ивангороде произошел ряд аварий, а жители остались без тепла.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Сейчас чиновнику избирают меру пресечения. Следствие просит заключить его под домашний арест. По месту работы и месту жительства подозреваемого провели обыски.

Анастасия Захарова

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