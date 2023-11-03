В Белгородэнерго прозвенел первый звонок в «Школе молодого руководителя»

В филиале «Россети Центр» - «Белгородэнерго» впервые прошла «Школа молодого руководителя». В ее работе приняли участие 14 молодых энергетиков, которые по итогам собеседования были выбраны дублерами руководителей ключевых структурных подразделений филиала.

Фото: Белгородэнерго

Масштабный проект по наставничеству включал обучающие тренинги, семинары, мероприятия по командообразованию, а также профильную практико-ориентированную деятельность. Все мероприятия были направлены на то, чтобы сформировать у молодежи навыки управленческой культуры, повысить активность и профессиональные компетенции.

В течение недели слушатели школы взаимодействовали с руководителями по направлениям деятельности, перенимали опыт, решали задачи организационного и управленческого характера, проблемные вопросы, обсуждали способы повышения эффективности работы отдельных направлений.

Итоговым мероприятием «Школы молодого руководителя» стало совещание участников проекта по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, а конечным результатом — подготовка совместного с наставником проекта. Лучшие молодые специалисты по результатам деятельности вошли в кадровый резерв компании.

«На современного руководителя возложена большая ответственность. Серьезные преобразования, связанные с реализацией приоритетных направлений развития отрасли, требуют оперативного решения важных и многоплановых задач. «Школа молодого руководителя» как раз призвана помочь активным и перспективным молодым энергетикам научиться управленческой деятельности, умению работать в команде и достигать поставленных целей. Надеюсь, мероприятие получилось актуальным, полезным и практико-ориентированным», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.