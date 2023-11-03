Глава Горячего Ключа поручил огородить скейт-площадку из-за подростков-вандалов

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский поручил установить ограждение и ограничить время посещения скейт-площадки из-за вандализма. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором запечатлено, как вечером 2 ноября подросток на самокате ломает один из спортивных элементов.

Сергей Белопольский отметил, что на строительство скейт-площадки из бюджета было выделено порядка 10 млн руб. «На эти деньги можно было бы построить 2 км тротуаров, капитально отремонтировать ТО "Перекресток" или любую из городских школ»,— написал глава города.

Наталья Решетняк

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