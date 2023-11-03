С начала года в Татарстане на воде погибли 69 человек

В Татарстане с начала года на водных объектах погибли 69 человек, включая восьмерых детей. Об этом на пресс-конференции сказал замглавы территориального органа ГУ МЧС России по региону Юрий Венедиктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Всего на воде с начала года в Татарстане произошло 94 происшествия. Во время купального сезона число ЧП составило 62, в результате погибли 52 человека, включая шестерых детей. При этом 31 человека удалось спасти.

"Ъ-Казань"