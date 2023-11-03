В Пермь прибыли первые электробусы

В Пермь прибыли первые три из шестнадцати электробусов, которые будут работать на новом автобусном маршруте №81 «Улица Сапфирная — станция Пермь II». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Электробусы KAMAZ-6282 — это машины большого класса с возможностью ультрабыстрой зарядки, приспособленные для эксплуатации при температуре окружающей среды от –40 до +40 °С. Электробусы являются низкопольными и оснащены всем необходимым оборудованием.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», аукцион на поставку 16 электробусов для Перми выиграло ООО «Автотехкомплект». Нижегородская компания предоставит электробусы с технологией ультрабыстрой зарядки на конечных остановках к середине ноября 2023 года.

Пермский край благодаря усилиям краевых властей и губернатора Дмитрия Махонина стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Из федерального бюджета выделено 759,5 млн руб. на приобретение электробусов и зарядных станций. Всего в Пермь в ноябре поступит 16 электробусов.