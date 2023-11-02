В Ростове временно закрыт «Шаверма Хаус», где отравились семь человек

Советский районный суд Ростова-на-Дону на 90 суток приостановил деятельность предприятия «Шаверма Хаус», принадлежащего индивидуальному предпринимателю Артуру Геворгяну, в связи с нарушением санитарных требований. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Предприятие, расположенное по адресу ул. Жданова, 14, было закрыто по требованию управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области. По данным ведомства, 25 октября на предприятии были выявлены нарушения. В отношении владельца заведения общепита был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах).

Из материалов дела следует, что двое работников предприятия работали без медицинских книжек и санитарной одежды. При приготовлении блюд не использовались перчатки. В павильоне отсутствовала горячая вода, дезинфицирующие и моющие средства. Заготовка продуктов велась без маркировки датами. При этом в павильоне была только одна разделочная доска, на которой резали и мясо и овощи, и одна мойка. Также в заведении общепита были обнаружены мухи и тараканы.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Ростовской области организовало проверку «Шаверма Хаус» после того, как семь ростовчан обратились к врачам с симптомами пищевого отравления.

Анастасия Назарова