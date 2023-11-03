В Тюменской области зафиксированы первые случаи заражения гонконгским гриппом

Три первых случая гриппа А (H3N2, гонконгский грипп) зарегистрированы в Тюменской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным управления, заболели два ребенка и один взрослый, ни у кого из них не было прививок.

«С целью профилактики гриппа, ОРВИ необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций»,— рассказали в Роспотребнадзоре. В управлении также отметили, что тюменцы могут привиться против гриппа в медицинских организациях по месту жительства.

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