В Саратовской области снижаются объемы перевозок пассажирским автотранспортом

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные об объеме перевозок пассажирским автомобильным транспортом в регионе за девять месяцев 2023 года.

В январе-сентябре пассажирский автотранспорт перевез в регионе 86,7 млн человек, что на 6,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Так, пассажирооборот составил 1171,1 млн пассажиро-км, что на 8,6% меньше, чем годом ранее.

Дарья Васенина

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