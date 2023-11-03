В Саратовской области снижаются объемы перевозок пассажирским автотранспортом
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные об объеме перевозок пассажирским автомобильным транспортом в регионе за девять месяцев 2023 года.
В январе-сентябре пассажирский автотранспорт перевез в регионе 86,7 млн человек, что на 6,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Так, пассажирооборот составил 1171,1 млн пассажиро-км, что на 8,6% меньше, чем годом ранее.
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